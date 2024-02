Ausstellung in Dormagen Kunst als Gesellschaftskritik und Emotionsspiegel

Über 70 dieser Kunstwerke werden aktuell in der Glasgalerie ausgestellt. „Das ist eine riesige Sache für mich, drei Jahre habe ich auf diese Ausstellung gewartet, um einen Platz in der Kulturhalle zu bekommen“, so Alsaied. „Als ich nach Deutschland kam, ohne Arbeit und ohne Zukunft, hätte ich niemals damit gerechnet. Ich habe mich in dieser Zeit ins Malen geflüchtet und diese Bilder sind dabei herumgekommen.“ Inspiration für ihre Bilder finde sie im Alltag, selbst im Chaos. Ihr Stil ist dabei stets unterschiedlich: „Ich verwende verschiedenste Maltechniken: Aquarell, Acryl und Ölfarben. Im Vordergrund stehen dabei immer die Farben. Mit meinen Bildern versuche ich ausdrücken, was ich mit Worten nicht beschreiben kann.“