Rathaus in Dormagen Dagmar Krause verlässt Trio an der Infotheke

Ob Nachfragen zu Anträgen, den Ticketautomat erklären, Besucherinnen und Besucher in den Fachbereichen anmelden oder Beschwerden weiterleiten – die Aufgaben an der Infotheke sind vielfältig. „Kein Tag ist wie der andere. Das reizt mich besonders an diesem Job“, sagt Andreas Hecken, der seit gut einem Monat zum Team gehört. Der 32-Jährige hatte zuvor beim Gesundheitsministerium in Saarbrücken gearbeitet. „Ich habe mich bewusst neuorientiert, da ich mehr Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern haben möchte“, sagt Hecken. „Der Job an der Infotheke ist sehr abwechslungsreich und es freut mich, den Menschen helfen zu können.“ Auch Sprachbarrieren sind kein Problem für das Team der Infotheke. „Wir nutzen Übersetzungs-Apps, holen uns Hilfe bei Kollegen, die die jeweilige Sprache sprechen oder verständigen uns notfalls mit Händen und Füßen“, sagt Ivona Sroka. „Bisher konnten wir noch jedem helfen.“