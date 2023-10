Dänin stellt in Dormagen aus Wie Fotografie und Malerei zusammenfinden

Für die dänische Künstlerin Lene Enghusen ist die Natur eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Insbesondere die Liebe und die Sehnsucht nach dem Meer bringt Lene Enghusen, die in Kopenhagen geboren und direkt am Meer aufgewachsen ist, eindrucksvoll in ihren Bildern zum Ausdruck. Bilder, die Türen und Fenster zeigen, durch die sanft das Sonnenlicht einfällt und so Räume erstrahlen lässt, vermitteln ein sehr stimmungsvolles Ambiente, wie ein ruhig dahingleitender Sommertag. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet sie in Köln, wo sie als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier in Köln Deutz als auch in der Bildhauer Werkstatt des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen Raum und Zeit für Reflexion und Kreativität findet. Sie stellt jetzt in Knechtsteden aus, die Vernissage ist am Samstag, 21. Oktober, um 11 Uhr.