Chempark Dormagen Currenta will mehr Frauen für die Werkfeuerwehr gewinnen

„Feuerwehr als reine Männersache? Das war einmal”, stellt Ausbildungsleiter Stefan Meiner klar. „Wir wollen mehr Frauen in unserem Werkfeuerwehrteam, merken aber, dass die Bewerbung oft am Sporttest scheitert.“ Ein grundsätzliches Problem? „Nein”, so die klare Antwort von Meiner, „sondern vielmehr eine Frage der richtigen Vorbereitung.“ Deshalb findet am 28. Januar der Bewerberinnentag in Form eines Sporttrainings statt. Dort können sich Frauen ab 16 Jahren an den Sporteinheiten ausprobieren und Fragen zum Berufsbild stellen.