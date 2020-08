Chemie in Dormagen : Currenta spendet für Beschäftigte mit Ehrenamt

Dormagen Die Mitarbeiter des Chempark-Betreibers dürfen bei der Verteilung der Gelder mitbestimmen. Es stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung.

Die Idee dient dem Gemeinwohl und dürfte gleichzeitig die Motivation der Beschäftigten und ihre Bindung zum Unternehmen stärken: Der Chempark-Betreiber Currenta hat jetzt bereits zum vierten Mal eine Spendenaktion für ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter gestartet. Das Motto ist angelehnt an die Abstandsregeln in Zeiten der Corona-Pandemie: „Ehrenamt 4.0: Auf Distanz Nähe zeigen“. Currenta stellt eine Summe in Höhe von 50.000 Euro für gemeinnützige Organisationen zur Verfügung, die den Kollegen am Herzen liegen. Die Beschäftigten dürfen mitbestimmen, welche Initiativen bedacht werden. „Mit der Aktion möchten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Currenta, Tectrion und Chemion die Gelegenheit geben, in dieser schwierigen Zeit Nähe zu zeigen. Nur diesmal, wie es aktuell nötig ist, auf Distanz“, sagt Currenta-Geschäftsführer Günter Hilken.