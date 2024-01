Eröffnung in Dormagen Ein neues Herzstück für den Chempark

Von außen sieht man kaum, was hier drin steckt: Das neuste Gebäude im Chempark Dormagen wurde am Dienstag feierlich in Betrieb genommen. Und wenn man zum ersten Mal hört, was das genau für eine Gebäude ist, muss man zweifellos nachfragen: Currenta hat als Betreiberin des Chemieparks nämlich ein neues Rückstellmusterprobenlager – kurz RMPL – gebaut. Tim Hartmann, seit Dezember neuer CEO von Currenta, erzählte bei der Eröffnung, seine Frau sei Französin und er habe ihr von dem neuen Lager und seinem komplizierten Namen erzählt. „Als sie das Wort hörte, sagte sie, das muss eine deutsche Erfindung sein, und es war sicherlich nicht billig“, sagte Hartmann humorvoll.