Wettbewerb in Köln : Currenta-Azubi erfolgreich bei „Jugend schweißt“

Dormagen Die erste Hürde auf dem Weg zur Bundesmeisterschaft der Schweißer haben sie schon geschafft: Die Sieger des Regionalwettbewerbs „Jugend schweißt“ heißen Fabian Döhl (von der Firma ABUS Kransysteme), Oliver Mucha (W.

Am 5. Juli geht es für Döhl, Mucha und Pajaziti in die nächste Runde, den Wettbewerb auf Landesebene in Essen. Wer da zum Sieger gekürt wird, nimmt im September am Bundeswettbewerb in Gelsenkirchen teil.