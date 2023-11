Unternehmen in Dormagen Härtetest für den Sonnenwagen von Covestro

Seit einigen Jahren testet der Kunststoffkonzern Covestro seine Werkstoffe in innovativen Solarwagen und kooperiert dabei mit der RWTH Aachen und der FH Aachen. Jetzt stellte sich das Team Sonnenwagen mit Studierenden der beiden Hochschulen der Herausforderung, am weltweit härtesten Solarautorennen quer durch das australische Outback teilzunehmen – der Bridgestone World Solar Challenge, die Ende Oktober ausgetragen wurde. Trotz herausfordernder klimatischer Bedingungen konnten sie mit ihrem selbst entwickelten Fahrzeug „Covestro Adelie" auf der mehr als 3000 Kilometer langen Strecke von Darwin nach Adelaide ein Durchschnittstempo von rund 80 Stundenkilometern halten. In einem starken Wettbewerbsumfeld positionierten sie sich unter den ersten fünf Fahrzeugen, aber in der Härte des Rennens kam es schließlich zu einem Unfall, der glücklicherweise glimpflich ablief, das Team aber zum Abbruch des Rennens zwang.