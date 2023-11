Sicherheit im Chempark Dormagen Covestro zeichnet Partnerunternehmen Berkus aus

Die Berkus GmbH & Co. KG bietet Wärme-, Kälte- sowie Schall- und Brandschutzlösungen für verschiedene Industrieunternehmen an und ist für Covestro vor allem an den Standorten in Dormagen und Leverkusen aktiv. Dort unterstützt die Spezialfirma für Isolierungstechnologie den Werkstoffhersteller unter anderem bei routinemäßigen Instandhaltungsarbeiten. Seit Jahren hat sich Berkus als verlässlicher Partner bei geplanten Stillständen und anderen größeren Projektarbeiten erwiesen. So auch im vergangenen Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete die Firma dabei keinen einzigen Unfall.