Unternehmen in Dormagen : Covestro winkt der Zukunftspreis für seine CO2-Verwertung

Er ist in der Bundesrepublik so etwas wie der „Oscar“ für Unternehmen: Der Deutsche Zukunftspreis wird für herausragende technische, ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen vergeben – vom Bundespräsidenten. In diesem Jahr greift der Werkstoffhersteller Covestro nach dieser prestigeträchtigen Auszeichnung: Ein gemeinsames Team des Unternehmens mit der RWTH Aachen ist in die Endrunde gekommen – mit einem Projekt aus dem Chempark Dormagen. In einer Produktionsanlage am hiesigen Standort wird CO 2 als Kohlenstofflieferant genutzt. Mit diesem Verfahren kann der konventionelle Rohstoff Erdöl teilweise ersetzt werden. Chemische Vorprodukte mit CO 2 sind bereits am Markt. Damit werden zum Beispiel weiche Schaumstoffe für Matratzen und Polstermöbel hergestellt.