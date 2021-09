Entsetzen in der Belegschaft : Covestro will jede achte Stelle streichen

Der Schriftzug "Covestro" auf dem Gelände des Chemieparks in Leverkusen. Foto: dpa/Oliver Berg

Dormagen Trotz einer bis 2028 geltenden Standortvereinbarung will das Unternehmen bis 2023 weltweit etwa mehr als 1700 Stellen abbauen, davon fast 1000 in Deutschland und 500 in Dormagen. Standorte gibt es auch in Leverkusen und Krefeld.