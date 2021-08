Unternehmen in Dormagen : Covestro testet seine Werkstoffe in einem neuen Solar-Rennwagen

Dormagen Die Kooperation mit dem Team Sonnenwagen der Aachener Hochschulen wird bis mindestens 2023 fortgesetzt. Der „Covestro Photon“ gilt als dessen effizientester Bolide.

Der Kunststoffkonzern Covestro beschäftigt sich intensiv mit Solarenergie als Antriebsform. Das mit Sonnenenergie betriebene Flugzeug „Solar Impulse“, in dem Kunststoffteile von Covestro verbaut waren, machte vor einigen Jahren Schlagzeilen, weil dessen Besatzung es damit um die ganze Welt schaffte. Und 2019 hatten 45 Studenten der RWTH und der FH Aachen (Team Sonnenwagen) einen mit Sonnenenergie betriebenen und von Covestro gesponserten Rennwagen an den Start gebracht, der in Australien bei einem Wettbewerb über eine Strecke von 3022 Kilometer von Darwin nach Adelaide den sechsten Platz belegt hatte. Auch in dem Auto waren Werkstoffe von Covestro eingebaut. Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es bei dem Projekt dabei bleiben und sein Sponsoring für das Team Sonnenwagen Aachen bis 2023 verlängern wird.