Sicherheit in Dormagen : Covestro spendet drei neue Defibrillatoren

Dormagen Mit den Geräten kann ein Herz nach plötzlichem Stillstand wieder in den lebensrettenden Rhythmus versetzt werden. Zurzeit gibt es 42 Defibrillatoren in der Stadt. Wo die neuen hinkommen.

Die drei neuen Geräte wurden an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim, in der Dreifachturnhalle an der Konrad-Adenauer-Straße und auf der Sportanlage in Zons installiert. Insgesamt gibt es aktuell 42 Defibrillatoren im Stadtgebiet.