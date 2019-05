Pläne für Dormagen : Covestro reißt sieben alte Gebäude ab

Im letzten Quartal dieses Jahres soll mit den Abbrucharbeiten im Umfeld des Höhenbergs begonnen werden. Es geht um drei große und vier kleine Häuser, die marode sind.

Von 2015 bis 2017 hatte das zuvor leerstehende Gebäude Am Wäldchen, das beim Werkstoffhersteller Covestro immer noch unter der Bezeichnung C 29 läuft, noch einmal wertvolle Dienste geleistet: Die Stadt Dormagen hatte es von Covestro gemietet, um Platz für bis zu 200 Flüchtlinge zu gewinnen. Doch schon damals war nicht auszuschließen, dass die Tage des ehemaligen Bayer-Wohnheims für ledige Männer, im Volksmund „Bullenkloster“ genannt, gezählt sein könnten. Covestro, das die Immobilie als Nachfolgeunternehmen von Bayer Material Science (BMS) nach der Ausgliederung aus dem Bayer-Konzern zusammen mit zahlreichen weiteren Liegenschaften übernommen hatte, unterzog alles einer eingehenden Prüfung. Jetzt steht fest: C 29 wird abgerissen, ebenso wie die großen Gebäude C 12 am Schwarzen Weg und B19 im Bereich Höhenberg/An der Römerziegelei. Auch vier kleinere Wohngebäude am Höhenberg fallen dem Bagger zum Opfer. Alle seien baufällig, teilte Covestro am Montag mit. Geplant sei, im vierten Quartal dieses Jahres mit den Abbrucharbeiten zu beginnen. Die Vorbereitungen dazu liefen bereits, heißt es von Seiten des Unternehmens.