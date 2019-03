Chempark Dormagen: Covestro präsentiert sein „Sonnenauto“

Dormagen Das Polymer-Unternehmen mit NRW-Standorten in Dormagen, Leverkusen und Krefeld ist ab heute auf einer Messe in Nürnberg vertreten. Ein Hingucker wird ein solarbetriebener Elektro-Rennwagen sein.

Dass der Werkstoff-Hersteller Covestro, der außer in Leverkusen und Krefeld in Nordrhein-Westfalen auch mit rund 1400 Mitarbeitern im Chempark Dormagen vertreten ist, bei der am heutigen Dienstag beginnenden European Coatings Show im Messezentrum Nürnberg einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, dürfte sicher sein. Dafür wird schon allein ein Fahrzeug sorgen, das wegen seiner futuristischen Gestaltung, die eher an ein Schnellboot als an ein Auto erinnert, viele Blicke auf sich ziehen wird: der „Sonnenwagen“. Dabei handelt es sich um einen solarbetriebenen Elektro-Rennwagen, den Studenten aus der RWTH Aachen und der FH Aachen entwickelt haben und den Covestro auf der sogenannten „Weltleitmesse“ rund um Farben, Lacke, Dicht- und Klebstoffe in Nürnberg zeigen wird.