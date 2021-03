Unternehmen in Dormagen : Covestro lädt zu digitalem Mädchentag ein

Dormagen Damit soll sichergestellt werden, dass die Veranstaltung nicht wie 2020 coronabedingt abgesagt wird. Schülerinnen können sich über die MINT-Berufe informieren.

(ssc) Das auch im Chempark Dormagen beheimatete Unternehmen Covestro nimmt in diesem Jahr zum fünften Mal am deutschlandweiten Girls’ Day teil. Dabei geht es um Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Tag, der Mädchen bei der Berufsorientierung helfen soll, im vergangenen Jahr abgesagt werden. Damit das nicht erneut passiert, soll er diesmal digital organisiert werden – am 22. April. Das Konzept dazu hat Covestro nach eigener Aussage mit dem Betriebsrat entwickelt.