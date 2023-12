Unternehmen in Dormagen Covestro investiert hohen Millionenbetrag im Chempark

Während sich der Aktienkurs im Sinkflug befindet und beim früheren Mutterkonzern Bayer die Angst vor Niedergang und Arbeitsplatzverlust umgeht, gibt es bei Covestro zumindest für den Standort Dormagen eine gute Nachricht: Das Unternehmen will bis 2025 im Chempark kräftig investieren. Es geht um die Modernisierung der 2015 in Betrieb genommen Anlage zur Herstellung von Toluylen-Diisocyanat (TDI). Sie verfügt über eine Kapazität von 300.000 Tonnen jährlich und ist die größte ihrer Art in Europa. Nach Unternehmensangaben gilt sie außerdem schon jetzt durch die Verwendung der von Covestro entwickelten Gasphasen-Technologie als eine der modernsten TDI-Anlagen weltweit.