Innovation aus dem Chempark Dormagen : Covestro entwickelt neue elektronische Pflaster

Die Elektronik wird auf eine Folie aufgedruckt. Foto: Covestro

Dormagen Sie sind hilfreich in Freizeit und Sport, bei der Diagnose und bei der Patientenüberwachung: Sogenannte Wearables, Minicomputer, die vom Nutzer direkt am Körper oder integriert in die Kleidung getragen werden und dort diverse Daten aufzeichnen können.

Fitnessarmbänder gehören ebenso dazu wie Smartwatches und digitale Brillen, in der Medizin werden elektronische Geräte wie ein Pflaster auf die Haut geklebt. Die Produkte liegen im Trend und erfreuen sich weiter wachsender Beliebtheit. Der Werkstoffhersteller Covestro mit Sitz im Chempark Dormagen bringt nun gemeinsam mit Partnerunternehmen die nächste Generation elektronischer Pflaster auf den Markt. Sie sollen vor allem den Tragekomfort erhöhen.

Covestro hat dazu nach eigenen Angaben spezielle atmungsaktive Folien aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) entwickelt. TPU lasse sich bei einer bestimmten Temperatur verformen und zeichne sich durch Eigenschaften wie Elastizität, Transparenz und Fettbeständigkeit aus. „Die Produkte sind perfekt geeignet für sogenannte Rolle-zu-Rolle Produktionsverfahren, die eine besonders kostengünstige und schnelle Herstellung ermöglichen“, teilen Sergio De Salva und Frank Rothbarth von Covestro dazu mit. Dabei werde die Elektronik auf die Folie gedruckt und für ein gutes Tragegefühl in thermoformbaren Polyurethanschaum eingebettet, der in eine zweite Folienschicht eingelassen werde.