Neuinfektionen in Dormagen Corona ist wieder zurück

Eigentlich würde man es gerne abhaken, das leidige Corona-Thema. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, nützt ja nichts: Das Virus scheint wieder auf dem Vormarsch zu sein, auch in Dormagen. „Wir hatten die ganze Zeit Coronafälle, aber jetzt werden es wieder mehr“, berichtet Bärbel Weber, die eine Hausarztpraxis in der Amselstraße in Delhoven führt. Viele der infizierten Patienten seien sehr krank – zwar nicht so sehr, dass sie ins Krankenhaus müssten, aber doch geschwächt. Weber rechnet damit, dass sich im Herbst wieder mehr Menschen werden impfen lassen wollen.