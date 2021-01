Kostenpflichtiger Inhalt: Einrichtungen in Dormagen : Corona trifft neben Altenheim auch Kita

13 Bewohner und fünf Mitarbeiter aus dem Seniorenzentrm Markuskirche wurden positiv auf Covid-19 getestet. Alle Erkrankten befinden sichzurzeit in Quarantäne. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen In Dormagen gibt es in zwei Einrichtungen Infektionen mit dem Coronavirus. Im Seniorenzentrum Horrem und in der Kindertagesstätte Krümelkiste wurden Erkrankungen festgestellt.