Brauchtum in Dormagen : Dreifach gebeutelt, aber voller Hoffnung

Dormagen Die Karnevalszüge fallen 2021 aus – einigen Dormagener Jecken erging es schon 2020 so. Zwei von ihnen erzählen: Dirk Rosellen aus Stürzelberg und Mathias Rakow aus Nievenheim.

Eigentlich sind wir sogar dreifach gebeutelt. Am Karnevalssonntag 2020 mussten wir unseren Umzug wegen des Sturms absagen. Das war schon bitter, vor allem für die Gruppen, die immer lange im Voraus ihre Kostüme planen und Wurfmaterial kaufen. Als dann klar war, dass wegen Corona auch der Nachholtermin am 17. Mai nicht als Umzug stattfinden konnte, mussten wir uns etwas einfallen lassen, um die Kamelle nicht alle wegwerfen zu müssen.

Einiges haben wir an ein Seniorenheim gespendet, aber den Großteil haben wir dann am 17. Mai bei einem Drive-in auf dem Edeka-Parkplatz in Stürzelberg verteilt. Eltern konnten mit ihren Kindern im Auto vorbeikommen, und wir haben dann die Kamelle in abgepackten Tüten durchs Fenster gereicht. Das ist sehr gut angekommen, und manche Kinder haben sich sogar verkleidet! Das war ein sehr schöner Aspekt bei der Aktion, es war aber auch traurig, weil uns bewusst wurde, dass wir eigentlich auf dem großen Wagen stehen und die Kamelle werfen wollten.