Händler in Dormagen : Corona-Krise trifft die Brauchtumsgeschäfte hart

Info

Was Unternehmen in Dormagen, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, können Miet- und Zinszuschüsse von der Stadt bekommen.

Wie Unternehmer und Selbstständige können den Zuschuss nur per E-Mail an zuschuss-corona@stadt-dormagen.de beantragen. Antragsformulare unter www.swd-dormagen.de