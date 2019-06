Workshop in Dormagen : Coatema stellt Pilotproduktion vor

Dormagen Beschichtungsfirma von der Roseller Straße informierte Gäste aus Europa und NRW.

Skalieren: In der Wirtschaft verstehen Fachleute unter diesem Begriff die Erprobung neuer Technik zunächst im kleinen Rahmen und die darauffolgende schrittweise Annäherung an reale Produktionsbedingungen im großen Maßstab. Ein wesentliches Element dieser Vorgehensweise sind Pilotanlagen, mit deren Hilfe die Entwicklung von Erzeugnissen im Labormaßstab bis hin zur Kleinserienproduktion getestet werden kann. Ein Spezialist auf diesem Gebiet sitzt an der Roseller Straße in Dormagen: Das Beschichtungsunternehmen Coatema, das mit rund 50 Mitarbeitern zwar personell nicht zu den Großen der Branche gehört, in puncto Innovation und Entwicklung aber durchaus auf dem Weltmarkt mitspielen kann. Im Technikum von Coatema jedenfalls ist schon manche gute Idee geboren und ausgearbeitet worden. Dass das in Wirtschaft und Wissenschaft wahrgenommen und anerkannt wird, zeigte sich jetzt bei einer zweitägigen Veranstaltung: Nicht nur Gäste aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus Europa waren nach Dormagen gekommen, um sich das Technikum anzusehen und einen Einblick in die Möglichkeiten von Pilotanlagen zu bekommen. Außer Coatema mit im Boot bei der Veranstaltung: das Europäische Pilotproduktionsnetzwerk (EPPN) und das Cluster NonoMikroWerkstoffePhotonik mit Sitz in Düsseldorf.