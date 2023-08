Modellbauclub Stürzelberg Oldtimerflieger auf dem Silbersee-Areal

Am vergangenen Samstag veranstaltete der Stürzelberger Modellbauclub (SMC) auf seinem Fluggelände am Silbersee ein Oldtimerfliegen. Bei gutem Flugwetter war richtig viel los auf diesem umzäunten Areal: Fünfzig Modellpiloten brachten Modellnachbauten von historischen Flugzeugen sowie Flugmodelle aus den fünfziger bis achtziger Jahren in die Luft.