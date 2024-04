Leiterin der Tafel in Dormagen Claudia Manousek erhält Bundesverdienstkreuz

Ehrenamtliches Engagement begleitet die gebürtige Kölnerin ihr ganzes Leben. Das wurde ihr bereits in ihrer Kindheit vorgelebt: Ihr Vater engagierte sich in der örtlichen SPD, die Mutter in der Kirche. Als Manousek 1989 wegen ihrer Kinder – sie hat zwei – nach Dormagen zog, klopfte sie gleich im Presbyterium zum Mitmachen an. Die Rollenverteilung im Hause Manousek war klar, erzählt sie: „Einer verdient das Geld, der andere kümmert sich um das Soziale.“ Da ihr Mann bei Microsoft arbeitet, hatte sie genügend Freiraum für das Soziale. Die beiden lebten mehrere Jahre zusammen in den USA, wo sie ein neues Bewusstsein für das Ehrenamt lernten. „Dort wird man schnell gefragt: ...und was machst Du ehrenamtlich?“