Innenstadt Dormagen : City wird Weihnachten beleuchtet

Der Energiekrise zum Trotz soll es in der Innenstadt wieder eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung geben. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Den Energiepreisen zum Trotz wird es im Dezember eine weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt geben und dafür auch Beleuchtung an den Laternen, in den Bäumen und am Historischen Rathaus installiert.