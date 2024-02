City-Offensive Dormagen wählt Vorstand Edeka und Kaufland kommen so schnell nicht

Man kann sich vorstellen, die Europastraße schmaler zu machen, so dass sie wie eine Stadtstraße aussieht, außerdem soll die Ecke fußgängerfreundlicher gestaltet werden. Die Stadt will nach wie vor einen Teil des Zuckerfabrikgeländes behalten, um dort Gewerbe anzusiedeln“, so Ullrich. In Sachen Kaufland im Dormacenter gibt es nicht viel Neues. Der Sachstand ist nach wie vor, dass der Abriss für diesen Sommer geplant ist. Eine Baugenehmigung inklusive Statik liege dem Unternehmen vor. „Derzeit geht Kaufland von einer Eröffnung im Jahr 2025 aus“, so Ullrich.