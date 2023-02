Handel in Dormagen City-Buchhandlung ist umgezogen

Zurück (fast) zu Hhause: Für Jorgos Flambouraris war es eine Rückkehr an fast alter Wirkungsstätte, als er mit der City-Buchhandlung im Januar von der Kölner Straße 58 ein paar Meter zur „Kö“ 110 zog, ins Ecklokal an der Marktstraße. Bücher statt Parfüm, Eintrittskarten statt Make-up. Denn an gleicher Stelle hatte im vergangenen Jahr die Parfümerie Becker dicht gemacht. Dass sich Flambouraris verkleinert hat, von zuvor 390 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 220 Quadratmeter, hat der Geschäftsmann in Kauf genommen. „Ein reduziertes Angebot gibt es deshalb nicht“, versichert er. Vor 15 Jahren hatte er an der Marktstraße seine erste Buchhandlung eröffnet, von dort war er dann weiter hoch auf die Kölner Straße gezogen.