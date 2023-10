Christuskirche in Dormagen wird 60 Jahre alt Ein Gotteshaus ohne Mystik und Theatralik

Am 14. Juli 1961 erging der Baubeschluss für Kirche und Pfarrhaus an der Brandenburger Straße. Am 11. Dezember war der erste Arbeitstag auf der neuen Baustelle. Am Ostermontag 1962 erfolgte die Grundsteinlegung, am 16. September 1962 wurde das Richtfest gefeiert. Am 14. Mai 1963 wurden die Glocken in die Glockenstube eingeholt. Am 3. November 1963 folgte dann die Indienstnahme der Kirche.