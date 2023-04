Städtepartnerschaft Chipata-Delegation in Dormagen

Auf Mwanza und seine Mitreisenden wartet ein dicht gedrängtes Programm, das thematisch breit aufgestellt ist. Neben dem Eintrag ins Goldene Buch und einer Willkommensveranstaltung im Ratssaal wird es ein Mix aus einer Reise in die Vergangenheit bis hin zu den Problemen der Zukunft sein. Die Delegation wird natürlich während einer Stadtführung das Welterbe Niedergermanischer Limes zu sehen und erläutert bekommen, ebenso das römische Erbe der Stadt. Am Dienstag steht der Besuch im Rheinland Klinikum in Hackenbroich auf dem Programm der Gäste, wo es interessante Einblicke in die Gesundheitsversorgung der Dormagener geben wird. Hautnah wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine für die Afrikaner durch einen Besuch der Flüchtlingsunterkunft in Zons werden, wo Mwanza mit Geflüchteten ins Gespräch kommen kann.