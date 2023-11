Unternehmen in Dormagen Vorsichtige Freude im Chempark

Es ist davon auszugehen, dass es ungemütlich wird für die Bundesregierung, wenn die nun beschlossenen Maßnahmen nicht überzeugen. Eines wurde am Donnerstagmittag in Dormagen jedenfalls klar. Die Beschäftigten in der Chemieindustrie sind kampfbereit, Arbeitnehmer und Arbeitgeber stehen bei der Forderung nach dem Brückenstrompreis Seite an Seite. Sie eint die Angst um den Standort und um die Arbeitsplätze. Patrick Giefers, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei Ineos, und Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld sprachen das deutlich an. Noch nie, so betonten beide, hätten sie sich soviele Sorgen um ihr Land und die Arbeitsplätze in der chemischen Industrie gemacht wie heute. Lierenfeld zog angesichts des Gedenktages für die Opfer der Nazi-Pogrome sogar eine Verbindung in die finsterste Vergangenheit: Deindustrialisierung bedeute Massenarbeitslosigkeit, und wohin die führen könne, habe man vor 90 Jahren in Deutschland gesehen. Lierenfeld: „Es gibt wahrscheinlich gar nicht soviele Busse in diesem Land, die man nach Berlin schicken müsste, um das Steuer rumzureißen.“ Die Reiselust sei offenbar geweckt, fügte Armando Dente, Bezirksleiter der IGBCE Köln-Bonn, schmunzelnd hinzu.