Berufe in Dormagen : Chempark-Azubis starten hoch motiviert

Dormagen 219 junge Menschen haben in Dormagen bei Bayer, Lanxess, Covestro, Currenta ihre Ausbildung begonnen. Fünf junge Männer berichten von ihren ersten Eindrücken.

An das frühe Aufstehen muss sich der ein oder andere erst noch (oder wieder) gewöhnen. Doch darüber hinaus sind Burak Güler, Nicholas Marlow, Durmus-Ali Durmaz, Tim Kiesow und Dennis Kuhn frohen Mutes. Die fünf jungen Männer haben gerade ihre Ausbildung zum Industriemechaniker in Dormagen beim Chempark-Betreiber Currenta begonnen. Und der Start ist zweifellos geglückt, wie sie beim lockeren Gespräch mit unserer Redaktion vor dem Ausbildungszentrum an der Alten Heerstraße berichten. „Am meisten gefällt mir bisher das kollegiale Miteinander“, urteilt Burak Güler, und seine vier neuen Kollegen widersprechen nicht.

Die 219 neuen Azubis im Chempark in Dormagen werden überwiegend im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ausgebildet. Stärkste Gruppe sind die Chemikanten, teilt Chempark-Manager Currenta mit. Die großen Unternehmen meldeten für diesen Herbst folgende Zahlen neuer Auszubildender in Dormagen:

Das bestätigt Currenta-Pressesprecher Mathias Scheithauer. „Nachwuchskräfte für diesen Ausbildungsgang sind gesucht“, betont er. Bewerbungen seien das ganze Jahr über möglich. Nicholas Marlow kann das bestätigen. Der 20-jährige Neusser hatte zunächst Volkswirtschaftslehre (VWL) studiert, sich dabei aber nicht wohl gefühlt. „Ich bin ein praxisbezogener Mensch“, erzählt er. Eine Zusage in einem anderen Betrieb war aufgrund der Corona-Krise zurückgezogen worden. So bewarb er sich bei Currenta und erhielt Anfang Juli die Zusage, im September anfangen zu können. Seine Tätigkeit stehe für ihn im Vordergrund, der Verdienst mache nur etwa 40 Prozent aus. Immerhin 1042 Euro brutto erhalten die angehenden Industriemechaniker im ersten Ausbildungsjahr, im zweiten und dritten werden jeweils noch mal rund 100 Euro draufgelegt.

Tim Kiesow (20) kommt aus Rösrath, hat aber das Glück, dass seine Freundin in Sinnersdorf wohnt und er dort eine Bleibe gefunden hat. So spart er sich den weiten Weg aus dem Bergischen, will sich aber ohnehin eine eigene Wohnung in der Umgebung des Chemparks Dormagen suchen. Er interessiert sich für alles Handwerkliche, fing als Schreiner an und erledigte auch Schlosserarbeiten. Ob diese Erfahrungen letztendlich dazu führten, dass er bei Currenta genommen wurde, weiß er nicht; es dürfte aber zumindest kein Nachteil gewesen sein.