Containerterminal in Dormagen : Chemion plant 10-Millionen-Projekt

Containerterminal in Dormagen

Dormagen Im Nordwesten des Chemparks soll ein zweites Containerterminal entstehen.

Wenn das kein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Dormagen ist: Chemion, ein Tochterunternehmen des Chempark-Betreibers Currenta, will sein Container-Terminal im Nordwesten des Chemparks um ein zweites ergänzen, das fast drei Mal so groß ist. Mehr als zehn Millionen Euro sollen in die neue Anlage investiert werden. Das wurde jetzt beim Jahresmediengespräch von Currenta auch offiziell bekannt gegeben. Damit soll der erfolgreichen Produktion der Chempark-Firmen Rechnung getragen werden. Denn die Transporte innerhalb des Werkes nehmen zu.