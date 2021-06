Bettina-von-Armin Gymnasium : Chemie und Technik für kleine Forscher in Dormagen

Chemie und Technik für kleine Forscher in Dormagen

Dormagen Ein turbulentes Schuljahr liegt mit Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht liegt hinter den Schülern der Bettina-von-Armin Gymnasium und endet mit einem Projekt für kleine Forscher.

Trotz der erschwerten Unterrichtsbedingungen konnte am Bettina-von-Armin-Gymnasium das Projekt „Chemie und Technik für kleine Forscher“ unter der Leitung von Ina Hohn, MINT-Beauftragte (Naturwissenschaftliche Fächer) am BvA durchgeführt werden. Das Projekt fand im Physikunterricht und im Differenzierungsangebot der „Forscher“ der Klasse 5 statt.

Im Chemie-Schwerpunkt wurde die Seifenherstellung behandelt, während im Physikunterricht im Rahmen der Elektrizitätslehre die Technik in Form von beleuchteten Mini-Flipperautomaten vertieft wurde. „Das Händewaschen ist im Rahmen der aktuellen Hygienemaßnahmen unser steter Begleiter geworden und die Umsetzung, mit eigenen Düften, Farben und Formen Seifen zu kreieren, hat sowohl die Mädchen als auch die Jungen in der Forschergruppe begeistert“, erklärt Hohn. Der Technik-Schwerpunkt war der Bau eines Mini-Flipper-Automaten mit Beleuchtung. „Dazu habe ich im Physikunterricht der 5. Klasse im Rahmen der Elektrizitätslehre auf Holzplatten einen Flipperautomaten bauen lassen und diesen haben die Kinder anschließend, in der Zeit des Distanzunterrichts, beleuchtet.“