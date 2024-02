Unternehmen in Dormagen Chemie und Logistik bestimmen den Standort

Warum ist Dormagen die Schweiz des Rheinlandes? Für die Kölner und Düsseldorfer Kunden ihres Archivierungslogistik-Unternehmens arlogis ist Dormagen ein „neutrales Gebiet“, so Unternehmerin Manuela Henk auf der Bühne der Kulturhalle. Die IHK Mittlerer Niederrhein hatte am Dienstag dorthin eingeladen, um ihre Standortanalyse für die Stadt Dormagen vorzustellen. Rund 150 IHK-Mitgliedsunternehmen in Dormagen haben sich an der Befragung zu 40 Faktoren beteiligt. Und diese Unternehmen sind mit dem Wirtschaftsstandort Dormagen insgesamt zufrieden. Nach Schulnoten wäre es eine 3+. Die Bewertung für Dormagen liegt etwas unter dem Durchschnitt für den gesamten Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein. Während Dormagen als attraktiver Wohnstandort die Unternehmen überzeugt, würden sie die kommunalen Kosten kritischer als an anderen Standorten bewerten, so Gregor Werkle, Leiter Wirtschaftspolitik der IHK. „Vor allem die Steuererhöhungen im vergangenen Jahr haben bei den Unternehmen in einer für sie ohnehin schon schwierigen Lage für viel Unmut gesorgt“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Abgesehen von den Kosten ist Dormagen aber ein attraktiver Wirtschaftsstandort.“ In Dormagen wurden 2023 die Hebesätze für Gewerbesteuer von 450 auf 500 Punkte und für die Grundsteuer B von 435 auf 595 erhöht.