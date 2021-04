Im Chempark Dormagen : Chef für einen Tag bei Unternehmen der Chemiebranche

Drei Unternehmen im Chempark beteilligen sich 2021 an de Aktion „Meine Position ist spitze!“ Foto: Currenta/K.H.Halberstadt

Dormagen Bereits seit 2015 können sich Schülerinnen und Schüler für einen Tag bei großen Chemieunternehmen in Führungspostionen versuchen, um in die Branche hinein zu schnuppern. In diesem Jahr in den Sommer- und in den Herbstferien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Schüler für einen Tag auf dem Chefsessel einer ganzen Abteilung in einem großen Unternehmen Platz nehmen? Was sich im Alltag wenig realistisch und unerreichbar anhört, macht die Aktion „Meine Position ist spitze!“ bereits seit 2015 möglich. Trotz Corona möchte die Brancheninitiative ChemCologne als Netzwerk der chemischen Industrie im Rheinland auch in diesem Jahr gemeinsam mit 15 Chemieunternehmen 21 Spitzenpositionen für einen Tag zur Verfügung stellen, für die sich Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren aus der Region noch bis Ende Mai bewerben können. Drei dieser Unternehmen sind auch im Dormagener Chempark angesiedelt.

„Schülerinnen und Schüler die bei unserer Aktion mitmachen und gewinnen, erhalten einmalige Einblicke in den Berufsalltag eines Topmanagers und bauen tolle Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern auf. Zudem möchten wir den Jugendlichen die Vielfalt der Berufsbilder in der Chemieindustrie näherbringen“, erklärt ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben. Das Besondere in diesem Jahr: Aufgrund der hohen Stellenanzahl geht die Aktion nicht nur in den Sommerferien über die Bühne, sie wurde auch auf die Herbstferien ausgeweitet. Die drei Chefpositionen in Dormagen werden alle im Sommer angeboten. Currenta bietet am 14. Juli die Leitung der Wasserversorgung und -reinigung an. Bei Lanxess kann sich eine Schülerin oder ein Schüler am 12. August an der Leitung der Geschäftsfeldentwicklung Blasformen versuchen. Und Arlanxeo bietet am 17. August den Posten als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer an.

Info Weitere Einzelheiten zu der Aktion gibt es im Internet auf einer entsprechenden Homepage unter www.meine-position-ist-spitze.de.

(ben-)