Energiegewinnung in Dormagen : Chance für Solaranlagen im Denkmalbereich Zons

Zons Die Meinung der Behörden hat sich gewandelt. In Zeiten von Klimawandel und Energiekrise sind umweltfreundliche Technologien mitunter auch dort möglich, wo dies bisher verpönt war.

Solaranlagen in denkmalgeschützten Bereichen waren von den Behörden lange nicht gewünscht, und entsprechende Anlagen wurden in der Regel vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgelehnt. Die Politiker im Dormagener Kulturausschuss erfuhren in ihrer jüngsten Sitzung nun aber von einem Sinneswandel.

„Infolge der drastischen Energiepreisentwicklung, aber auch eines wachsenden Umweltbewusstseins liegen der Untere Denkmalbehörde derzeit eine Reihe von Anfragen zur Errichtung von Solaranlagen im Denkmalbereich Zons vor“, berichtete Dormagens Erster Beigeordneter Robert Krumbein. Und tatsächlich habe sich die allgemeine Auffassung der Denkmalbehörden zur Zulässigkeit von Solaranlagen gewandelt. Dies spiegele sich u.a. in der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes wider, das am 6. April 2022 vom Landtag beschlossen wurde und am 1. Juni 2022 in Kraft getreten ist.