Dormagen: Personalkosten im Rathaus reduzieren CDU will Wiederbesetzungssperre

Der Hauptausschuss wird am Donnerstag ein heikles Thema beraten: den Antrag der CDU-Fraktion, die eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre für frei gewordene Stellen in allen Personalbereichen der Stadt fordert. Die soll sofort erfolgen, „damit sie trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit noch möglichst hohe Spareffekte erzielen kann", betont Peter Olaf Hoffmann, Leiter des Expertenkreises Haushalt der CDU, „die Verwaltung sollte nun überlegen, welche Aufgaben dauerhaft erledigt werden müssen oder sollen." Sensible Bereiche wie Feuerwehr oder Kindergärten sollen davon nicht betroffen sein, so die CDU.