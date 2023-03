Zweite Gesamtschule in Dormagen? CDU will Sekundarschule umwandeln

Die CDU will die „glücklose Sekundarschule“ in eine zweite Gesamtschule in Dormagen umwandeln. Das ist der Vorstoß des Stadtverbandes, für den die Vorsitzende Anissa Saysay in der nächsten Ratssitzung einen Bürgerantrag stellen will. „Die Anmeldezahlen zeigen, dass die Sekundarschule kein Erfolgsmodell mehr werden wird. Wenn wir den Willen der Eltern ernst nehmen wollen, können wir die Rachel-Carson-Sekundarschule so nicht mehr weiterführen.“