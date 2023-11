Zwischen Zons und Rheinfeld CDU will Pappelallee als Baumdenkmal ausweisen

So weit ist es noch nicht gekommen, denn die Verwaltung hat um Zeit gebeten, das Thema näher zu prüfen. Das gelang noch nicht, weil, so die Anmerkung, der Antrag der CDU erst recht knapp vor dem Ausschuss eingegangen war. „In der zur Verfügung stehenden Zeit lassen sich die erforderlichen internen Stellungnahmen nicht einholen, um die Vor- und Nachteile sowie die Auswirkungen einer solchen Ausweisung sicher beurteilen zu können“, führte Technischer Beigeordneter Martin Brans aus. „Außerdem würde die Verwaltung vor einer solchen Beschlussfassung gerne eine Meinung der Unteren Naturschutzbehörde einholen.“ Daher wurde beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, diese Vorprüfung durchzuführen und die Angelegenheit in der ersten Sitzung des Umweltausschusses in 2024 zu behandeln.