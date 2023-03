Schule in Dormagen CDU will neue Diskussion über Schulentwicklung

Dormagen · Die CDU geht mit einer klaren Forderung an die Rathausverwaltung in die Öffentlichkeit: Das Thema Schule muss stärker in Mittelpunkt gerückt werden. Um was es geht.

03.03.2023, 16:45 Uhr

Die schwache Nachfrage für die Sekundarschule ist ein Auslöser. Foto: Stadt Dormagen

Wir sehen die Verwaltung in der Verantwortung, die Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung endlich wieder zeitnah einzuladen, um über die Dormagener Schullandschaft zu diskutieren“, sagt die schulpolitische Sprecherin Alana Voigt. „Dabei muss allen klar sein, dass etwaige Veränderungen Zeit benötigen.“