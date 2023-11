Wie eine CO2-neutrale Versorgung gelingen kann CDU will Energie- und Wärmewende in Dormagen

Dormagen · Drei CDU-Politiker wollen die Energie- und Wärmewende in Dormagen per Bürgerantrag in die Tagespolitik bringen. Die Verwaltung sieht den Vorstoß im Umweltausschuss gut aufgehoben.

07.11.2023, 04:50 Uhr

Um eine lokale Umsetzung der Energie- und Wärmewende in Dormagen geht es drei CDU-Politikern. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen mit klimaneutraler Energie und Wärme zu versorgen, stellt eine der größten kommunalen Herausforderungen der nächsten Jahre dar. In die politische Diskussion aufgenommen werden müsste vor allem der Wärmesektor, erklärt Wilhelm Deitermann, Leiter des Expertenkreises Klimaschutz des CDU-Stadtverbandes: „Die Debatten alleine auf die Erzeugung erneuerbaren Stroms aus Windkraft oder Photovoltaik zu konzentrieren lässt in vielen Fällen die Erzeugung von Wärme außen vor. Eine nachhaltige kommunale Wärmewende kann nur erreicht werden, wenn wir technologieoffen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.“ In einem Bürgerantrag für die Ratssitzung am heutigen Dienstag (17.30 Uhr, Ratssaal) erheben Deitermann, Parteivorsitzende Anissa Saysay und Guido Schor folgende Forderungen: 1. Die Verwaltung wird gebeten, einen Vertreter des städtischen Energieversorgers evd zur Sitzung einzuladen. Dieser wird um einen Bericht gebeten, wie der Beitrag der evd zur Energiewende und zur kommunalen Wärmeplanung aussehen wird. 2. Ein Vertreter des Chemparks soll zu den Potenzialen des Chemieparks als Teil der kommunalen Wärmewende berichten kann. 3. Es wird eine kommunale Arbeitsgruppe aus Vertretern des Stadtkonzerns, der Politik und Wirtschaftsvertretern gegründet, die die Energiewende und die kommunale Wärmeplanung beratend unterstützen soll. Ebenso reicht das Trio einen umfangreichen Fragenkatalog ein. Die Verwaltung schlägt vor, das Thema in den Umweltausschuss zu verweisen. Zu dieser Sitzung sollen dann auch Vertreter der evd und des Chemparks eingeladen werden. Für Parteichefin Saysay steht vor allem bezahlbare Energie im Vordergrund: „Wir können und dürfen unsere Bürger nicht weiter mit zusätzlichen Alltagskosten belasten. Dies kann uns gelingen, wenn wir den Ausbau erneuerbarer Energien klug planen, die richtigen Anreize setzen und Strom- und Wärmeerzeugung von Anfang an miteinander verzahnen.“ Guido Schor, Leiter des CDU-Expertenkreises für Wirtschaft setzt zudem auf einen günstigen Industriestrom: „Wenn wir produzierendes Gewerbe in Dormagen halten oder sogar ausbauen möchten, können die Energiekosten ein entscheidender Standortfaktor sein.“ Ein Ziel der Expertenkreise wird sein, Lösungen zu entwickeln, die Dormagen zu einem Vorreiter in der Strom- und Energiewende machen: „Wir werden daher eine Strategie entwickeln, die alle wichtigen Akteure einbezieht“, betont Wilhelm Deitermann „Angefangen bei der Verwaltung, über den örtlichen Energieversorger und dem Chempark bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern.“

(schum)