Antrag der CDU in Dormagen Service-App für Senioren

Familien-App, Senioren-App oder doch die „Dormagen-App“? Um diese Frage wird es in der Sitzung des Hauptausschusses am heutigen Dienstag gehen, der um 17.30 Uhr im Ratssaal zusammenkommt. Die CDU-Fraktion hat die Einführung einer lokalen App für Senioren beantragt, aus gutem Grund, wie sie meint: „Bei den regelmäßigen „Ü55-Seniorentagen“ unseres Ortsverbandes Nievenheim wird immer wie-der deutlich, dass das gute und umfassende Angebot für ältere Menschen in Dormagen nicht oder zumindest nicht allen Personen der Zielgruppe durchgängig bekannt ist“, lautet ein Hinweis in dem Antrag.