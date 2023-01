Politik in Dormagen CDU will Bezirksausschüsse für mehr Demokratie

1975 wurden im Rahmen der kommunalen Neugliederung in Dormagen fünf Bezirksausschüsse eingerichtet, die Jahre später wieder abgeschafft wurden. Feiern sie jetzt ein Comeback? Geht es nach der CDU, dann soll es künfitg wieder diese lokalen Gremien vor Ort geben. In der Mitgliederversammlung am Montag in der Kulturhalle votierten 81 Prozent der Mitglieder dafür, dass die Ratsfraktion den Antrag auf Einrichtung von Bezirksausschüssen im Rat einbringt. „Ich freue mich über die Rückendeckung der Mitglieder und das eindeutige Votum für unsere politische Leitlinie, die wir jetzt gestärkt ausbauen können“, sagte Parteivorsitzende Anissa Saysay.