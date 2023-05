Schule in Dormagen CDU will Berufswahl verbessern

Die CDU bittet in ihrem Antrag die Verwaltung, in Abstimmung mit den weiterführenden Schulen für den Zeitraum der letzten drei Jahre zu ermitteln, wie viele Schülerinnen und Schüler ihr schulische Laufbahn nach der Jahrgangsstufe 10 abschließen, wie viele dies mit dem Abitur tun und wie viele Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss verlassen. Ferner soll aufgelistet werden, welche unterschiedlichen Angebote zur Berufswahl es für Schüler gibt. „Wir denken dabei zum Beispiel an Tages- oder Berufspraktika, „Berufetage“ mit Vorträgen der El-tern und Infoständen oder Besuche in Berufsinformationszentren. On einer Sitzung soll zudem die Wirtschaftsförderung über ihre Aktivtäten berichten, wie „Date your Job“-Messe.