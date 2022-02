Bürgerservicezentrum in Dormagen : CDU - Raumbedarf der Stadt klären

Dormagen Trotz der beschlossenen Anmietung von Flächen in der Rathaus-Galerie soll das Thema erneut in den Rat und dort behandelt werden. Die Christdemokraten möchten Details wissen.

(ssc) Die Diskussionen über den Platzbedarf bei der Dormagener Stadtverwaltung reißen nicht ab. Am Mittwoch trat die CDU-Fraktion in Gestalt von Fraktionschef Kai Weber und Ratsmitglied René Schneider mit einem Antrag zu diesem Thema an die Öffentlichkeit. Hintergrund ist die von Bürgermeister Erik Lierenfeld angestrebte und politisch bereits beschlossene Auslagerung von Teilen der Verwaltung in die benachbarte Rathaus-Galerie. Weber uns Schneider beantragen dazu: „Die Verwaltung wird beauftragt, die derzeitige Raumverteilung im Stadtkonzern Dormagen (einschließlich Eigenbetrieb, Technische Betriebe und Dormagener Sozialdienst) detailliert und nach Fachbereichen darzustellen, eine Prognose über die weitere Entwicklung des Raumbedarfes anzustellen und zu erläutern, sowie eine Büroraumplanung (mit Begründung der aus Sicht der Verwaltung darüber hinaus zusätzlich benötigten Flächen) vorzulegen.“

Weber und Schneider begründen ihren Vorstoß damit, dass die CDU „anlässlich der geplanten und inzwischen vermutlich erfolgten Anmietung von Büroflächen in der Rathaus-Galerie“ mehrfach Kritik an dem trotz zunehmender Digitalisierung der Arbeitswelt stetig wachsenden Flächenbedarf der Stadtverwaltung geäußert habe. Die Christdemokraten hätte es begrüßt, „dass sich auch die Kollegen der SPD-Fraktion – wenn auch erst nach dem Anmietungsbeschluss – für den tatsächlichen Flächenbedarf der Verwaltung interessiert und dazu einen Antrag für die November-Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb gestellt haben“. Weil jedoch in diesem Gremium kein Beschluss gefasst worden sei, wolle die CDU, dass das Thema „aufgrund seiner übergeordneten Bedeutung und der über Jahrzehnte entstehenden Mietkosten in Millionenhöhe für die Flächen in der Rathaus-Galerie“ nochmal im Stadtrat behandelt wird. Der CDU-Antrag bezieht sich auf die Ratssitzung am 28. April.