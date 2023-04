Forderung der CDU Dormagen Alternativen zu Rheinwasser-Transportleitung sollen geprüft werden

CDU-Geschäftsführer Marco Meuter sieht konkrete Problematiken bereits beim Bau des Pumpenhauses: „Alleine in Rheinfeld wären über 5000 Bürgerinnen und Bürger, unmittelbar vom ersten Tag an stark betroffen. Rheinfeld ist geprägt durch Einfamilienhäuser. Durch die Rammarbeiten an den Spundwänden könnten unterschiedlichste Schäden an der Bausubstanz entstehen, von Absackungen der Gebäude über Risse bis in die Kellergeschosse hinein bis hin zu Schäden an der allgemeinen Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Gas und Strom.“ Dr. Norbert Sijben, ehemaliger Zonser Hausarzt und stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender sieht weitere Problematiken in der Lärmbelastung, die ein Pumpenhaus in der vorgesehenen Größe auslösen kann: „Wir kennen die Phänomene aus vielen anderen Bereichen, in denen große Lüftungsanlagen, die dauerhaft betrieben werden, Menschen gesundheitlich belasten können. Eine stetige, vom Menschen erzeugt unnatürliche Geräuschkulisse kann krank machen. Diese Problematik darf nicht aus den Augen verloren werden und bedarf einer Prüfung und Lösung, die eine jahrzehntelange Belastung verhindert.“