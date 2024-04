Mitgliederversammlung in Straberg CDU wählt Personal für die Kommunalwahl 2025

Das Walddorf wird am kommenden Montag zum Schauplatz eines möglichen größeren Personalumbaus bei der Dormagener CDU. In der ersten Mitgliederversammlung des Jahres ab 18.30 Uhr im Schützenhaus am Lindenkirch-platz sollen „Betreuerinnen und Betreuer“ für die Kommunalwahlkreise gewählt werden. Offiziell werden die Kandidaten erst im Frühjahr kommenden Jahres gewählt, wenn auch die genauen Zuschnitte der Wahlkreise feststehen, doch der Stadtverbandsvorstand will schon jetzt erste, wichtige Weichen stellen. „Es geht um die neuen Gesichter der CDU für die Kommunalwahl, die das verloren gegangene Vertrauen der Bürger zurückgewinnen sollen“, sagt Parteichefin Anissa Saysay.