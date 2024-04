Mitgliederversammlung in Dormagen sorgt für große Überraschungen CDU wählt neue Politik-Mannschaft

Der 15. April 2024 dürfte in der Geschichte der Dormagener CDU als ein Tag eingehen, an dem der Stadtverband personelle Weichenstellungen vorgenommen hat, wie es sie zuvor wohl noch nicht gegeben hat. Die Mitglieder wählten im Schützenhaus in Straberg 23, zum Teil völlig neue, Frauen und Männer, die in den kommenden Wochen und Monaten als „Betreuerinnen“ und „Betreuer“ der Wahlkreise bei vielen Wählern verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen sollen. Sie gelten, Stand heute, als die Mannschaft, mit der die CDU in den Wahlkampf für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl 2025 gehen will.