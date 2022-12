Sorgen um zu wenig Personal CDU sieht Probleme bei Wohngeld

Als „unzureichend“ hat die Stadtverbandsvorsitzende der CDU Dormagen, Anissa Saysay, die Beantwortung der schriftlichen Anfrage zu den Auswirkungen des Wohngeld-Plus-Gesetzes in Dormagen bezeichnet. Mit dem am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Wohngeld-Plus-Gesetzes sollen aufgrund der stark gestiegenen Preise aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine mehr Menschen Wohngeld empfangen können. Zudem sieht das Gesetz eine Heizkosten- und Klimakomponente vor.